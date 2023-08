Chiar daca pentru miercuri, 2 august, au fost anuntate furtuni, un grup de turisti s-a aventurat pe Masivul Piatra Mare. Decizia lor a fost una neinspirata, pentru ca au fost prinsi de furtuna, exact cand erau pe zona superioara a masivului, iar pentru a fi coborati de pe multe au solicitat interventia unei echipe a Salvaont Sacele. De altfel, cand este ceata sau ploua puternic, orientarea in zona de gol alpin de pe Piatra Mare este destul de dificila. In plus, in lipsa unui echipament adecvat, ... citeste toata stirea