Turisti salvati in Muntii Fagaras, la Balea Lac

Un grup de 7 turisti care se intorceau de la Balea Lac au fost surprinsi de viscol. Sase dintre ei au fost adapostiti in baza de salvare montana, iar al saptelea s-a ratacit. Salvamontistii au declansat actiunea de recuperare a celui de al saptelea turist si abia dupa o ora de cautari a fost gasit. Tanarul avea hipotermie usoara si degeraturi. ,,Cei apte vor ramane in baza de salvare, foarte probabil pana luni din cauza viscolului" au spus salvamontistii. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul ... citeste toata stirea