Turistii care vor ajunge la Bran cu masinile electrice vor avea la dispozitie doua statii de incarcare, acestea urmand a fi amplasate in comuna printr-un proiect cu finantare europeana. Acestea vor fi amplasate intr-o parcare din apropierea scolii Gimnaziale din Simon, pe un teren aflat in proprietatea comunei. Fiecare dintre statii va avea cate doua puncte de alimentare, astfel ca in aceasta "benzinarie electrica" vor putea fi alimentate, ... citeste toata stirea