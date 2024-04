Turistii nerezidenti veniti in Romania in interes de afaceri au cheltuit peste 730 de milioane de lei, in trimestrul IV din 2023

Turistii nerezidenti sositi in Romania in interes de afaceri in ultimul trimestru din 2023 au cheltuit 730,5 milioane lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul IV al anului trecut a fost de 437.000, iar cheltuielile acestora au depasit, in total, 1,315 miliarde lei.Dintre turistii nerezidenti sositi in Romania in perioada mentionata, 47% au calatorit in scop de ... citește toată știrea