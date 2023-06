Dupa ce, in urma cu o luna, Primaria Brasov a pus in functiune primele 3 toalete publice automatizate (Piata Sf. Ioan, pietonalul Uranus si Parcul Trandafirilor), in 6 iunie au mai fost puse in functiune inca 3 astfel de amenajari. Ele sunt amplasate in Parcul Tractorul, in Livada Postei si in scuarul Berzei.La aceste toalete, majoritatea operatiunilor de igienizare si utilizare au la baza sisteme automate: accesul se face fara atingerea unui buton fizic, spalarea si uscarea mainilor se fac ... citeste toata stirea