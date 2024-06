Turistii straini cazati in Romania au cheltuit in medie 3000 de lei pe sejur in primul trimestru

In trimestrul I 2024, turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective au cheltuit in medie 3037,7 lei / persoana, arata datele Institutului National de Statistica.Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2024, a fost de 378.800, cheltuielile acestora insumand 1,150 miliarde de lei (in medie 3037 lei / persoana). ... citește toată știrea