O turma de porci mistreti, ajunsa pe Autostrada A6 in Timis, a fost lovita in plin de doua autoturisme si un autocar. Mai multe animale au murit.O turma de porci mistreti care a ajuns pe Autostrada A6, in Timis, a fost lovita in plin, vineri, de doua autoturisme si un autocar. Cinci animale au murit.Nicio persoana nu a fost ranita, insa raman pagubele materiale provocate masinilor in urma impactului, potrivit News.ro.Mai multe echipaje de politisti si pompieri au fost chemate sa intervina ... citeste toata stirea