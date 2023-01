Turn prea mare la capela mortuara de la Comana

Comisia Zonala a Monumentelor Istorice Brasov a respins un proiect al Primariei Comana, care are in plan sa construiasca o capela mortuara. Decizia a fost luata de comisie in sedinta din 18 ianuarie, care, au precizat specialistii care nu au acceptat propunerea, intra in contradictie cu un monument istoric din vecinatate. "Inaltimea cladirii propuse trebuie sa fie intr-o relatie de subordonare cu monumentul istoric. In acest caz nu este justificata necesitatea unui turn. Din punct de vedere al ... citeste toata stirea