Turneu caritabil de fotbal in sala, organizat cu scopul strangerii de fonduri pentru ajutorarea copiilor nevoiasi din judetul Brasov.Organizatori sunt Corpul National al Politistilor, Emeritus Philanthropic Foundation si Lions Emeritus.Au fost trase la sorti si echipele participante. Iata primele meciuri.- politisti vs pompieri- procurori vs avocati- preoti vs medici- inspectori ANAF vs intreprinzatoriVor fi ... citeste toata stirea