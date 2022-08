Turneul national de pian Classic Unlimited, la Sinagoga din Fagaras

Sinagoga din Fagaras va fi gazda a turneului national de pian Classic Unlimited 2022.Sinagoga din Fagaras si alte 9 spatii inedite din 10 orase din tara se vor transforma, si in aceasta toamna, in sali de concerte Classic Unlimited.Concertele Classic Unlimited incep o noua calatorie prin tara la inceputul lunii septembrie.In perioada 8 septembrie si 7 octombrie, in sali de concerte care vor gazdui cea de-a sasea editie a turneului national Classic Unlimited, sustinut de pianistul Bogdan ... citeste toata stirea