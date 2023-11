Tata si fiica, violonistii Gabriel Croitoru si Simina Croitoru, revin in luna noiembrie, pentru al doilea an impreuna, cu Turneul National "Vioara lui Enescu 2023" in orase si sate din Romania. La Brasov vor ajunge in 18 noiembrie, la Sala Patria, unde se vor auzi cele doua viori Guarneri del Gesù, supranumita Catedrala, si vioara Paul Kaul, creata special pentru George Enescu.In salile de concert din orase, respectiv, la Iasi, Deva, Brasov si Bucuresti, celor doi violonisti li se va ... citeste toata stirea