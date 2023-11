Turnul Alb, unul dintre edificiile medievale care flancheaza vechile ziduri ale cetatii brasovene ar urma sa fie restaurat. Acesta a mai fost reabilitat de catre Consiliul Judetean in anul 2005, insa apoi nu a mai beneficiat de alte lucrari de interventie, astfel ca au aparut o serie de degradari. Acum, dupa ce a trecut cu acte in proprietatea Primariei, edilii au inceput demersurile pentru autorizarea lucrarilor, iar in prezent este in curs de semnare un contract pentru derularea unui studiu ... citeste toata stirea