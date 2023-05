Municipiul Brasov va deveni pana la finalul lunii iunie proprietar cu drepturi depline pe platforma CET Brasov, dupa ce va plati si ultima transa prevazuta in contractul de cumparare incheiat in luna februarie a anului trecut cu lichidatorul fostei centrale termoelectrice. Anuntul a fost facut vineri, 5 mai, de primarul Brasovului, Allen Coliban, care a precizat ca in cursul acestei luni va fi achitata ultima rata in valoare de aproximativ 11 milioane de lei, dintr-un total de aproximativ 13,5 ... citeste toata stirea