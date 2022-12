TVA de 5% pentru pompe de caldura, panouri fotovoltaice si solare

Camera Deputatilor a adoptat marti, 13 decembrie, TVA redus la 5% pentru panourile fotovoltaice, pompe de caldura si panouri solare. Aceasta masura se aplica pentru persoane fizice si institutii. Firmele au fost excluse de la cota redusa de TVA, deoarece acestea nu apar in directiva europeana.Propunerea legislativa pentru stimularea investitiilor in eficienta energetica prevede completarea articolului 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in sensul reducerii cotei de ... citeste toata stirea