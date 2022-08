Ucigasi "cu gramul". Cazul tanarului de 21 de ani din Brasov, mort in spital din cauza "prafurilor", a fost transat in instanta: vinovati de moartea lui sunt cei care i-au vandut drogul

Inspectoratul Judetean Brasov a anuntat vineri, 19 august, ca instanta a luat decizia definitiva in cazul tanarului din Brasov, in varsta de 21 de ani, care a decedat in februarie 2021, in urma consumului de substante similare drogurilor. Ancheta deschisa dupa moartea lui, survenita la 5 zile de agonie dupa ce acesta a fost dus in stare grava la spital, a condus, 7 luni mai tarziu, la prinderea celor care i-au vandut "marfa": substantele psihoactive ar fi fost comercializate tanarului, de catre ... citeste toata stirea