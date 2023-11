Operatorul retelei de electricitate din Ucraina, Ukrenergo, a anuntat joi ca reteaua se afla intr-o situatie "dificila", dupa ce a fost afectata de o campanie de bombardamente rusesti, ceea ce a adus Ucraina in situatia in care trebuie sa importe electricitate, transmite AFP, citata de Agepres."Astazi, consumul de electricitate continua sa creasca, iar sistemul energetic este in ... citeste toata stirea