Ucraina, la FFIR 2022

Iubitorii de filme, istorie, muzica, expozitii, dar si de discutii serioase vor avea parte si in acest an de un eveniment de top. Timp de 19 zile, in perioada 14 august - 4 septembrie se va desfasura cea de-a XIV-a editie a Festivalului de Film si Istorii Rasnov, al carui slogan consacrat este Fara covor rosu, fara fite, fara isterie, fara breaking news. Ca sa intelegi ce ti se intampla!".Conform formatului consacrat, festivalul va avea mai multe sectiuni: filme, concerte, expozitii, ... citeste toata stirea