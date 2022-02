Ucraina, un conflict artificial la granitele Romaniei (I). Ce nu se stie despre istoria zonei

Ultimele evenimente petrecute pe scena politica readuc in actualitate tensiunile din vremea Razboiului Rece, marele Urs (U.R.S.S.) sovietic isi intinde din nou ghearele asupra fostelor zone de influenta. Vladimir Putin, ,,tarul" psihopat, bolnav de putere, in dorinta de a deveni mumificat in functia de conducator al Rusiei, le promite nostalgicilor fostului imperiu rosu ca le va darui ,,maretia" de altadata. Propaganda sovietica face furori in fostele tari satelit, chiar daca unele fac parte ... citeste toata stirea