Ucrainenii care ajung in Centrul de la CATTIA au in continuare nevoie de sprijinul brasovenilor."Din pacate, in ultima perioada au scazut foarte mult donatiile care se faceau pentru refugiatii din Ucraina. La CATTIA, desi nevoile au crescut, iar cererea este tot mai mare, se epuizeaza foarte rapid produsele de baza, cum ar fi faina, malai, gris, conservele de legume si produsele de igiena: sampon, gel de dus, pasta de