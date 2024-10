UDMR Brasov incearca sa revina in Parlament. Fostul viceprimar Barabas Laszlo, ultimul pe lista pentru Senatul Romaniei

UDMR Brasov va incerca sa reintre in Parlamentul Romaniei la alegerile din 1 decembrie, dupa ce in legislatura 2020 - 2024 maghiarii din judetul Brasov nu au fost reprezentati in Camera Deputatilor si in Senatul Romaniei.Printre candidatii UDMR se regaseste si fostul viceprimar al Brasovului, Barabas Laszlo (ultimul pe lista pentru Senatul Romaniei), functie ocupata de acesta in mandatul 2016 - 2020. De asemenea, pentru o scurta perioada, el a fost si consilier al primarului Allen Coliban. ... citește toată știrea