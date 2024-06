UDMR, un scor pe care nu l-au mai avit de 20 de ani la Brasov

Dupa o absenta de patru ani, UDMR Brasov a revenit in Consiliul Judetean. Trei reprezentanti va avea formatiunea maghiarilor brasoveni in for, dupa un rezultat pe care nu l-au mai avut de 20 de ani: 7,09%."In afara de cei trei consilieri judeteni avem si doi primari si practic, in judet, de la 35 ne-am extins numarul de consilieri locali la 44, ceea ce este foarte imbucurator. Consider ca maghiarii din judetul Brasov au iesit la vot si au inteles cat de importante sunt aceste alegeri", a ... citește toată știrea