UE a primit 5,1 milioane de migranti in 2022

Cel putin 5,1 milioane de persoane din tari terte au imigrat in Uniunea Europeana in 2022, in timp ce 1,5 milioane de persoane au imigrat din statele membre UE in afara Europei, conform datelor publicate de Eurostat. Afluxul de imigranti in UE din state non-membre s-a dublat fata de 2021, transmite Kathimerini, citata de Rador. In schimb, numarul cetatenilor europeni care au imigrat in tari terte a ramas stabil, cifrandu-se tot la circa un milion de persoane la fel ca in 2021.Din totalul de ... citește toată știrea