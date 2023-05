Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, a declarat, joi, la Digi24, ca regulile privind permisele de conducere vor fi armonizate la nivelul UE pentru ca in prezent ele sunt "foarte variate". Totodata, a mai anuntat comisarul, datele permiselor vor fi digitalizate in toata Europa.Comisarul pentru Transporturi a precizat ca adolescentii vor putea conduce insotiti de la 17 ani cu o perioada de proba de doi ani in care, daca se va intampla ceva, cum ar fi sa fie prinsi cu alcoolemie ... citeste toata stirea