Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) investigheaza doua medicamente pentru diabet si pierdere in greutate, dupa ce autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii din Islanda a semnalat reactii adverse la pacienti care au experimentat ganduri suicidare sau de automutilare dupa ce au luat aceste medicamente.Decizia de revizuire a medicamentelor vine la cateva saptamani dupa ce autoritatea de reglementare a semnalat ingrijorari privind cancerul tiroidian, in legatura cu mai multe produse ... citeste toata stirea