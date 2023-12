Soferii de masini electrice care spera sa isi reincarce bateriile la una dintre cele 1.600 de statii de incarcare ale Repsol din Spania ar putea fi dezamagiti, deoarece aproape jumatate dintre acestea sunt inactive din cauza lipsei unei conexiuni electrice.Mai grav, astfel de lacune sunt evidente in intreaga Uniune Europeana, unde, saptamana trecuta, Comisia Europeana a anuntat planuri de modernizare a retelelor electrice de pe continent. Acestea urmeaza sa fie puse in aplicare in 18 luni si ... citeste toata stirea