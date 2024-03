UE investeste in productia de munitie 513 milioane euro. Vor fi 31 de proiecte pana in 2025, unul in Romania

Comisia Europeana aloca 513 de milioane de euro catre 31 de proiecte menite sa creasca productia de munitie in Uniunea Europeana la doua milioane de obuze pe an, pana la sfarsitul lui 2025. Cele 31 de proiecte acopera cinci domenii: explozibili, pulbere, obuze, rachete si testare-reconditionare. Intre programe, se numara si cel al unei fabrici de pulbere militara in Romania, care va fi construita de Romarm in parteneriat cu grupul german Rheinmetall. Comisia a mai informat ca, prin masurile ... citește toată știrea