UE propune eliminarea restrictiilor suplimentare pentru cei care detin certificatul digital COVID

Uniunea Europeana a recomandat, marti, eliminarea restrictiilor suplimentare pentru detinatorii certificatului digital COVID, in cadrul calatoriilor in interiorul blocului comunitar. Totodata, statele membre au aprobat perioada de valabilitate de noua luni a certificatului.Statele membre UE au ajuns, marti, la un acord privind normele care permit libera circulatie in interiorul spatiului comunitar pe timpul pandemiei, anume eliminarea, in principiu, a restrictiilor suplimentare pentru cei ce ... citeste toata stirea