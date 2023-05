Romania va primi bani petru a ajuta peste 5.000 de adulti cu dizabilitati sa se integreze in societate.Numarul persoanelor cu dizabilitati din centre de specialitate, este de doua ori mai mare in Romania decat in celelalte tari din Uniunea Europeana, arata datele Ministerului Muncii.Mii de oameni bolnavi, majoritatea cu probleme psihice, sunt acum evaluati in vederea externarii din cele 450 de centre de ingrijire din toata tara. ... citeste toata stirea