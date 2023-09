UE vizeaza un nou acord pentru vaccinurile anti-Covid, in urma inmultirii cazurilor in regiune.Uniunea Europeana poarta discutii cu producatorul american de vaccinuri Moderna in vederea incheierii unui nou contract de furnizare a vaccinurilor impotriva Covid-19, pe fondul ingrijorarilor legate de cresterea numarului de cazuri COVID-19 in regiune.Producatorul american a furnizat vaccinurile sale anti-Covid in Uniunea Europeana in timpul pandemiei, dar contractul pentru vaccinurile modificate ... citeste toata stirea