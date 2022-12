Uitati-va la grupurile de colindatori, poate il vedeti

Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Feldioara au fost sesizati cu privire la faptul ca Staicu Marius-Darius, in varsta de 13 ani, a plecat de bunavoie, de la domiciliul sau din comuna Teliu, la data 16.12.2022, orele 20.00, fara a se cunoaste destinatia si nu a mai revenit pana in prezent. Cazul a fost mediatizat duminica, 18 decembrie, in jurul orelor 22.00, iar persoanele care pot furniza informatii sunt rugate sa sune la 112.Semnalmente: inaltime 1,80 m, greutate 65-70 kg. La ... citeste toata stirea