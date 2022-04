"Uite, ba, ca vine cu cataua!". Ce faceau si nu mai fac Junii Brasovului azi, in Joia Luminata

Ziua de Joi din Saptamana Luminata avea si ea alte cutume, odinioara, pentru Junii Brasovului."Facea cheful armasul mic, dupa ce plecau de la casa vatafului. Tot in Joia din Saptamana Luminata se aruncau in tol la casa armasului mic. Cei de nu stateau joi erau aruncati vinerea, putin spre ocara, de data aceasta fiind un eveniment public. La casa armasului era o chestie intima, asa intre ei. S-a renuntat din motive tehnice. Tot in ziua de Joi se practica *jocul cu cataua* - niste elemente ... citeste toata stirea