Societatea Ornitologica Romana (SOR) reia numaratoarea berzelor albe cu ajutorul aplicatiei "Uite barza!". Recensamantul berzelor, ajuns la cea de-a saptea editie, va fi realizat in perioada 19 iunie - 19 iulie 2023."Aplicatia ne ajuta sa facem recensamantul cuiburilor de berze si sa inregistram numarul puilor si ne furnizeaza informatii valoroase pentru conservarea populatiei de berze albe din Romania. An de an, ne bazam pe sustinerea cat mai multor iubitori de pasari, natura si calatorii, ... citeste toata stirea