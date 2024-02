Uite spitalul in PNRR, nu e spitalul in PNRR

Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta extraordinara din 12 februarie o hotarare privind actualizarea valorii proiectului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase din Brasov, ce urmeaza a se construi pe strada Institutului din Brasov, in apropierea centrului de afaceri. Din hotararea de Consiliu Local rezulta ca proiectul noului spital este, in continuare, un proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), chiar daca Ministerul Sanatatii a ... citește toată știrea