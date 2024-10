Uleiul de oregano, beneficii pentru sanatate

Cand cumparam oregano, il luam de obicei ca un condiment, folosit in special la paste, pizza sau la feluri de mancare cu specific italian. Insa oregano are o serie de beneficii pentru sanatate, motiv pentru care o sa-l gasim in alte forme si vandut chiar in farmacii. Uleiul de oregano este cel mai adesea folosit in lumea medicinei functionale in scopuri multiple, inclusiv ca agent antibacterian, noteaza Parade.Ce este uleiul de oreganoCand vine vorba de oregano, Origanum vulgare este soiul ... citește toată știrea