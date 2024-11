ULTIMA ORA Ludovic Orban se retrage din cursa prezidentiala!

Brasoveanul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, la Digi24 ca se retrage din cursa pentru alegerile prezidentiale. El a mentionat ca o sustine pe Elena Lasconi."Astazi, impreuna cu colegii am luat o decizie pe care o consider necesara si indisspensabila pentru sanatatea democratiei. Am luat decizia sa continuam campania pentru alegerile prezidentiale, ... citește toată știrea