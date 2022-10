Ultima saptamana in care va puteti inscrie proiecte pentru sanatatea copiilor, finantate cu 25.000 de lei

Pana in 22 octombrie se mai primesc inscrieri la concursul national de proiecte din cadrul Programului MOL pentru sanatatea copiilor, editia a 14-a. In cadrul acestuia este oferita finantare pentru proiecte de terapie emotionala, terapie prin arta, interventii psihosociale. Fondul total este de 400.000 de lei, iar finantarea maxima pentru un proiect - 25.000 de lei.Scopul acestor proiecte trebuie sa fie reabilitarea psiho-sociala a copiilor cu afectiuni cronice, in curs de recuperare dupa ... citeste toata stirea