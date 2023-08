Tinerii din Schei au iesit, ieri, la Joc. Organizat de Societatea Junilor Dorobanti, Jocul stramosesc de la Crucea Dreptatii a fost ultimul organizat in acest an, dupa cel de la Variste, organizat de Junii Batrani, de la Crucea Musicoiului, organizat de Junii Curcani, si dupa cel al tinerilor din Cacova.Junii tineri s-au strans in Piata Unirii, de la ora 10.00, pentru a dansa Hora Junilor. Dupa-amiaza, imbracati in frumoasele lor vesminte, au urcat la Crucea Dreptatii si au jucat din nou Hora ... citeste toata stirea