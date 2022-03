Ultimul santier pentru cea mai moderna maternitate de stat din tara

Firma care realizeaza lucrarile de modernizare a corpului nou al Maternitatii Brasov, Electroprecizia AG, a inceput interventiile la spatiile, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, in 25 martie, dupa ce a facut o vizita in teren."In prima faza se lucreaza la interior, incepand cu etajele superioare, deoarece cladirea n-a putut fi predata integral constructorului, din nevoia asigurarii fluxurilor separate pentru pacientele COVID. Am analizat graficul de executie si ... citeste toata stirea