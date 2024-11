Ultimul tronson al retelei de gaz din Sambata de Sus este functional. Urmeaza bransamentele la proprietati, lucrari gratuite

Tronsonul din reteua de gaz a comunei Sambata de Sus situat in partea stanga a paraului Sambata a fost racordat la reteaua de distributie gaze naturale si pusa sub presiune.,,Acest ultim tronson face parte din extinderea de retea de 7500 de metri realizata in urma demersurilor facute de catre Primaria Sambata si ... citește toată știrea