Umbla cu cersitul, a dat peste o casa goala. 18.000 de lei si dusa a fost

La data de 3 noiembrie, Postul de Politie Cristian a fost sesizat de un localnic cu privire la faptul ca, din imobilul sau, i-a fost sustrasa, in imprejurari necunoscute, suma de 18.000 de lei, precum si mai multe bijuterii pe care le-ar fi avut depozitate in locuinta."Dupa o serie completa de investigatii, in care au fost angrenati politisti din mai multe structuri operative si de criminalistica, s-a reusit identificarea prezumtivului autor.Persoana banuita, o femeie de 32 de ani, din ... citește toată știrea