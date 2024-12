Un accident rutier cu victima blocheaza traficul pe DN73, la Tohanul Nou

In acest moment, traficul rutier este blocat pe DN 73, in zona localitatii Tohanul Nou, ca urmare a producerii unui accident de circulatie, anunta IPJ Brasov.In accident au fost implicate doua vehicule - un autocamion si un autoturism, care ar fi intrat in coliziune in conditii ce urmeaza a fi stabilite in cadrul cercetarilor efectuate. In urma impactului o persoana a suferit leziuni, ... citește toată știrea