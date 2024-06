Un adevarat salvator

Adrian Lacatusu este pompier de 18 ani, avand o vasta experienta atat in ceea de priveste stingerea incendiilor, cat si descarcerarea, dar mai ales acordarea primului ajutor medical, intervenind de fiecare data cu stapanire de sine si promptitudine.Dupa ce in septembrie 2022 a oprit pentru a acorda primul ajutor victimelor unui autobuz rasturnat, zilele trecute si-a demonstrat, din nou, calitatea de salvator. Aflat in concediu, indreptandu-se spre casa, zilele trecute, a fost martorul unui ... citește toată știrea