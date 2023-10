Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati in aceasta seara cu privire la faptul ca, in inceeasi zi (29 octombrie), in jurul orei 17.00 AUREL Ovidiu-Constantin (porecla CARTUS), in varsta de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul matusii sale, din municipiul Fagaras, fara a se cunoaste destinatia si fara a mai reveni pana in prezent. ... citeste toata stirea