Un adolescent si-a fasificat buletinul ca sa poata intra intr-un club din Brasov

Un minor si-a falsificat cartea de identitate ca sa poata intra intr-un club din Brasov.Un adolescent a fost identificat de jandarmi in apropierea unui club din Brasov, cu act de identitate fals.In data de 27 mai a.c., aflati in misiunea de patrulare in proximitatea unui club din zona Centrului Civic din municipiu Brasov, jandarmilor le-a fost atrasa atentia de comportamentul agitat al unor tineri la vederea fortelor de ordine.Interceptati de jandarmi, tinerilor ... citește toată știrea