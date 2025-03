Un "agitat", caz de Psihiatrie pe Calea Bucuresti. Alti 3 gasiti dormind "la balcon"

Luni, 24 martie, in cursul serii, politistii locali din Brasov au intervenit pentru a oferi sprijin unei persoane de sex masculin, aflata intr-o vizibila stare de agitatie, in parcul "Somes" de pe Calea Bucuresti.Persoana in cauza, recalcitranta pe tot parcursul interactiunii cu politistii locali, a proferat injurii si a facut amenintari de suicid, motiv pentru care acestia au apelat Serviciul de Ambulanta Judetean ... citește toată știrea