Sectia 5 Politie Brasov a primit in instrumentare un caz de "violenta in familie" si "amenintare", in urma unei sesizari facute la 112. La fata locului, politistii au stabilit ca, in noaptea de vineri spre sambata, 3/4 august, pe fondul unor neintelegeri familiale si a consumului de alcool, un barbat ar fi agresat-o fizic pe concubina lui si i-ar fi creat o stare de temere, actiunea ... citeste toata stirea