Un alt accident "incaltari de oras"

In cursul zilei de duminica, 10 iulie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Local Salvamont Brasov au intervenit pentru acordarea primului ajutor si transportul unei persoane accidentate pe drumul forestier din zona Pietrelor lui Solomon. In urma cazaturii, turista in cauza s-a ales cu un traumatism de membru inferior in zona gleznei, fiind predata unui echipaj SMURD."Este de mentionat faptul ca, nici de aceasta data, turista nu purta ... citeste toata stirea