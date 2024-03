Un alt deces pus pe seama rujeolei: o fetita de un an si doua luni, din Brasov

O fetita de 1 an si 2 luni, nevaccinata, a decedat dupa ce a luat rujeola de la sora sa. Este al 9-lea caz de deces pus pe seama rujeolei in acest an in Romania si al 4-lea caz din judetul Brasov, anunta Institutul National de Sanatate Publica. In alta ordine de idei, 825 de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania in ultima saptamana. Pe de alta parte, de la inceputul ... citește toată știrea