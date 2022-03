Un alt fel de "Robin Hood" ii asteapta pe copii, la Brasov

Copii, parinti si bunici sunt asteptati sa se bucure sambata, 26 martie, si duminica, 27 martie, de un spectacol in premiera nationala la Teatrul Arlechino - "Robin Hood". "Desi acest titlu s-a regasit si in repertoriul unui teatru bucurestean, insa cu peste 20 de ani in urma, noi suntem entuziasmati sa va aducem la rampa un spectacol pe care il consideram premiera pe tara, din punct de vedere al conceptului scenaristic si regizoral, deoarece personajele noastre sunt animalute, spre deosebire ... citeste toata stirea