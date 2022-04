Un alt scandal "Vaccinul"

Campania de vaccinare anti-Covid se muta la medicii de familie, de la 1 iulie, dar un ordin de ministru, in vigoare de la 1 aprilie, prevede ca medicii risca sa plateasca din buzunar vaccinurile, daca un sfert dintre dozele ajunse in cabinetele lor raman nefolosite sau expira.Ordinul este semnat de secretarul de stat Adriana Pistol si reglementeaza normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica.Vaccinurile COVID-19 sunt multidoza - in 5, 6 sau 10 doze. Odata ... citeste toata stirea